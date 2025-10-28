Ceai de musetel

Musetelul este o planta foarte folosita pentru durere in gat si nu numai. Aceasta contine diferiti compusi, in special acid α-linolenic si apigenin. Datorita acestora, ceaiul de musetel este recomandat pentru a trata durerea in gat deoarece are efect:

antiinflamator;

antioxidant;

antimicrobian;

calmant al durerii.

Consumul de ceai de musetel pentru durere in gat actioneaza in doua sensuri. Pe de-o parte, durerea se amelioreaza datorita efectelor benefice ale plantelor. Pe de alta parte, prin consumul de ceai cald, disconfortul de la nivelul gatului este redus. Un alt aspect pozitiv al acestui ceai este lipsa cafeinei. Asadar, il puteti folosi in orice moment al zilei, pentru a ameliora durerea in gat.

Ceai verde

Bogat in antioxidanti si cu proprietati antiinflamatorii, ceaiul verde este o alta optiune benefica pentru a reduce durerea in gat. Avand in vedere ca ceaiul verde contine cafeina, consumul acestuia pe parcursul zilei trebuie sa fie moderat, pentru a va putea odihni.

Efectele sale benefice nu se limiteaza la a ameliora durerea in gat. S-a constatat ca acesta a avut un impact pozitiv si asupra pacientilor cu tub endotraheal, ajutandu-i in ameliorarea durerii. Pentru rezultate foarte bune, puteti pregati o cana de ceai pe care sa o lasati sa ajunga la temperatura camerei. Apoi, pentru a reduce nivelul de durere in gat, puteti face gargara cu acest ceai. Puteti repeta procesul de 2-3 ori, in functie de nevoie, conform specialiștilor.

Ceai de turmeric

Turmericul este comercializat de multe ori sub forma de pudra si folosit pe post de condiment. Putini stiu ca ceaiul de turmeric este foarte benefic pentru durerea in gat. Atunci cand il combinati cu miere si il consumati cat mai cald posibil, veti simti in scurt timp o ameliorare a disconfortului.

Printre beneficiile turmericului consumat in ceai pentru durerea in gat se numara:

reducerea inflamatiei;

prevenirea sau limitarea infectiilor;

stimularea sistemului imunitar;

reducerea durerii de la nivelul gatului.

Conform studiilor, ingredientele active din turmeric ajuta la producerea unor modificari in structura celulara, contribuind la grabirea procesului de vindecare si reducerea inflamatiei. Atunci cand il combinati cu suc de portocale sau adaugati vitamina C suplimentara, veti oferi organismului un suport foarte bun pentru a se recupera mai rapid

Salvia, antisepticul vegetal

Salvia are proprietăți antiseptice și astringente, fiind utilă atât pentru gargară, cât și pentru consum. Ajută la reducerea inflamației mucoasei și combate bacteriile care pot agrava durerea.

Ceai de cimbru

Ceaiul de cimbru este folosit adesea ca remediu naturist împotriva tusei, în special când este vorba despre tuse productivă. Se folosește ceai de cimbru pentru tuse întrucât are rol în decongestionarea căilor respiratorii, ideal în acest caz fiind un ceai de cimbru din plante proaspete. Explicația este că planta proaspătă conține și ulei esențial, cum este, în acest caz, thymolul, care reduce inflamațiile.

Consumul de cimbru îmbunătățește digestia, reglând tranzitul intestinal și reducând inflamațiile de la nivelul intestinelor. În același timp, cimbrul are rol și în eliminarea paraziților intestinali.

În plus, cimbrul susține sistemul imunitar, prin aportul de vitamina C, un aliat important în apărarea organismului împotriva riscului de a contacta răceli sau infecții.

În cazul persoanelor care au probleme respiratorii, este indicat consumul de ceai de cimbru, dar și clătirea gurii, întrucât ceaiul de cimbru are efect natural dezinfectant și antiseptic. Persoanele care au afte bucale sau ulcerații la nivelul gurii pot folosi și ele ceai de cimbru.