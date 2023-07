Pe lângă aspectul religios, botezul a devenit un eveniment social important, adesea însoțit de o petrecere în familie și cu prietenii apropiați. În aceste condiții, organizarea botezului depinde de mai mulți factori, precum găsirea unui restaurant, a invitaților și a mijloacelor financiare necesare.

Slujba botezului, recomandat a se organiza la 40 de zile de la naștere

Cele 40 de zile de la nastere sunt legate si de mama bebelusului, normele bisericesti interzicand accesul acesteia in biserica in aceasta perioada. Dupa trecerea celor sase saptamani, mama are voie sa intre in biserica. Dar doar dupa ce preotul ii citeste o molifta speciala.

In zilele noastre, randuiala celor 40 de zile nu mai este respectata intrucat organizarea unui botez presupune mult mai multe aspecte. Botezurile de azi nu mai fac referire strict la slujba tinuta de preoti in biserica, ci au devenit aproape sinonime cu petrecerile. De aici provin principalele piedici.

Gasirea unui restaurant disponibil necesita timp. La randul lor, invitatii trebuie sa fie si ei disponibili, iar asta reprezinta o problema reala daca botezul se face in cursul saptamanii. Si nu in ultimul rand, parintii trebuie sa aiba timp sa stranga suma de bani necesara organizarii unui astfel de eveniment.

Cea mai puternică rugăciune făcătoare de minuni - De ce e important să o rostești către Maica Domnului Prodromița

Prin urmare, botezul se mai organizeaza foarte rar in intervalul de 40 de zile de la nasterea micutului, cutumele vietii cotidiene permitand extinderea acestei perioade la 1 an, scrie Sfatul Părinților.

Când nu e bine să faci botez

Prin prisma faptului ca botezul este aproape intotdeauna urmat de petrecere, nu este bine ca acesta sa fie organizat nici in post, nici in sarbatorile cu cruce rosie. Asta nu inseamna, insa, ca preotii nu crestineaza copii in aceste perioade. Slujba botezului poate fi tinuta fara doar si poate. Dar recomandarea este ca aceasta sa nu fie urmata de o petrecere. Postul este o perioada a intoarcerii catre Dumnezeu, a linistii sufletesti. O perioada in care cei care se considera buni crestini si-o petrec in smerenie si rugaciune. De aici incompatibilitatea cu ideea de distractie.

Exista, totusi, si varianta botezului in post urmat de o masa simpla, la care invitatii sa manance bucate de post. De asemenea sa se renunte la muzica si la dans. Nu este, insa, o varianta agreata de prea multi parinti. Caci botezul copilului este un motiv de bucurie pentru orice familie. Privit din aceasta perspectiva, este lesne de inteles de ce orice parinte isi doreste sa transforme acest moment intr-unul memorabil.

Perioadele de post și sărbătorile în care botezul nu trebuie urmat de petrecere

Iata, in randurile urmatoare, cand nu e bine sa faci botez daca iti doresti neaparat si o petrecere dupa slujba de la biserica:

in cele patru posturi mari de peste an: postul Pastelui, postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, postul Adormirii Maicii Domnului, postul Craciunului;

de Intampinarea Domnului (1 – 2 februarie);

incepand din saptamana lasatului sec de carne;

in Saptamana Luminata;

de Inaltarea Domnului;

de Rusalii;

de Adormirea Maicii Domnului;

de Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul;

de Nasterea Maicii Domnului;

de Inaltarea Sfintei Cruci;

de la Craciun pana la Boboteaza.

Taina înțelegerii și a iertării. Miracolul actului de caritate – “La Taica Lazăr”