UPDATE - Armele urmau să ajungă în Israel

”În data de 20.11.2025, în jurul orelor 02:00 pe sensul de intrare în România - persoane juridice, la verificările de frontieră s-a prezentat pentru efectuarea formalităților la trecerea frontierei un cetățean din R.Moldova conducând ansamblul rutier format din camion și remorcă de tip container.

În urmă analizei de risc tactice efectuate în baza profilului de risc "TRAFIC DE ARMAMENT ȘI MUNIȚIE", s-a procedat la efectuarea unui control mai amănunțit asupra ansamblului rutier.

În timpul efectuării controlului, autoritatea vamală împreună cu polițistul care asista la control au descoperit, disimulate, în interiorul remorcii, în coletele în care era transportată marfă declarată în documentele vamale și anume "ARTICOLE DIN METAL", mai multe articole metalice susceptibile a fi părți componente ale unor echipamente militare.

În momentul descoperirii acestor articole, controlul amănunțit a fost sistat, iar camionul sigilat de către autoritatea vamală.

Șoferul a fost plasat sub supraveghere continuă.

Din verificările efectuate, transportul trebuia să ajungă în Israel”, au transmis reprezentanții Vămii Albița.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Mai multe structuri ale statului intervin, joi dimineață, după ce în camionul care a fost oprit pentru un control de rutină au fost găsite arme de foc şi lansatoare de rachetă.

Surse din anchetă spun că șoferul este din Republica Moldova şi avea documente de însoţire a mărfii care păreau în regulă.

”Cercetările abia au început. Deocamdată nu exista suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procuril de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au transmis reprezentanţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui.