Președintele Georgescu le-a mulțumit românilor pentru mobilizare, dar și pentru faptul că au dovedit că împreună reprezintă o forță inbatabilă.

”Vă mulțumesc pentru această zi splendidă în care am dovedit că fiind liberi suntem puternici pentru totdeauna. Am văzut că în presa soroșistă invențiile sunt la ordinea zilei și se titrează că astăzi, au fost puțini oameni, că nu a fost un mare protest, că a fost noapte în loc de zi, că a fost cald și nu frig. (...) Eu nu am spus că azi va fi un protest de amploare și nici nu am invitat la un protest! Asta au spus televiziunile soros1, soros3 și soros24.

Eu am spus că astăzi este momentul în care vom dovedi că într-o singură zi, simbolic, putem strânge semnăturile pentru a reconfirma unirea poporului nostru și asta am făcut. Fiecare om care a fost astăzi în Piața Constituției a fost reprezentantul a minimum alți 100 de oameni. Fiecare om a venit cu o medie de cel puțin 100 de semnături pentru turul doi”, a declarat Călin Georgescu.

De asemenea, președintele ales a anunțat că numai partidul AUR a strâns peste 300.000 de semnături pentru candidatura sa la președinția României.

”Astăzi, ca idee, doar partidul AUR a anunțat că a strâns peste 300.000 de semnături, dar chiar și așa, vă rog pe cei care nu ați reușit încă să semnați, să mergeți la filialele partidelor AUR și POT și să vă înscrieți pe liste pentru a arăta și mai multă unitate.

Astăzi, am dat cea mai clară dovadă de transparență din ultimii 35 de ani unei întregi lumi democratice. Mii de oamenii au venit cu listele de semnăturii în Piața Constituției”, a mai spus Călin Georgescu.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că acțiunea de sâmbătă reprezintă un act de voință și nu un demers electoral, după cum au spus apostolii lui Soroș.

”Să reținem că ce am făcut astăzi reprezintă un act de voință și nu o acțiune electroală. De ce? Pentru că ilegalitatea făcută de CCR prin anularea alegerilor din 6 decembrie nu mai trebuie permisă în nicio țară democratică, nu doar în România. Până în ultimul moment posibil trebuie să cerem turul 2 înapoi. Prin acțiunea de astăzi am dovedit că noi, poporul, suntem pregătiți pentru orice, pentru orice tip de luptă cu sistemul care conduce România prin abuz”, a transmis președintele românilor.