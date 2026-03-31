Cum se formează prețul motorinei?
(10 lei/litru)
Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial întreg: 0,63 lei / litru
Acciză: 2,8 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 10 lei
Cu cât scade prețul după plafonarea adaosului?
Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză: 2,8 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 9,79 lei / litru
Cu cât scade prețul cu adaos plafonat și acciza redusă?
Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză redusă cu 25 bani / litru: 2,55 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 9,54 lei / litru
Cu cât ar scădea prețul dacă TVA s-ar aplica diferit?
Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză redusă cu 25 bani / litru: 2,55 lei / litru
TVA (neaplicat la acciză): 1,1 lei / litru
Total: 8,91 lei / litru
Sursa: Asociaţia Energia Inteligentă