Calcule: cu cât scad prețurile după măsurile Guvernului? Cum se formează prețul motorinei?

Combustibil
Combustibil

Guvernul aruncă din nou praf în ochi românilor. După ce timp de o lună prețul carburantului a crescut alarmant, acum statul vine și spune că aplică măsuri, însă insuficiente.

Cum se formează prețul motorinei? 

(10 lei/litru)

Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial întreg: 0,63 lei / litru
Acciză: 2,8 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 10 lei

Cu cât scade prețul după plafonarea adaosului?

Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză: 2,8 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 9,79 lei / litru

Cu cât scade prețul cu adaos plafonat și acciza redusă?

Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză redusă cu 25 bani / litru: 2,55 lei / litru
TVA: 1,73 lei / litru
Total: 9,54 lei / litru

Cu cât ar scădea prețul dacă TVA s-ar aplica diferit?

Preţ net (fără taxe): 4,83 lei / litru
Adaos comercial (plafonat la valoarea medie din 2025): 0,43 lei / litru
Acciză redusă cu 25 bani / litru: 2,55 lei / litru
TVA (neaplicat la acciză): 1,1 lei / litru
Total: 8,91 lei / litru

Sursa: Asociaţia Energia Inteligentă 