INGREDIENTE:

5 ouă

5 linguri smântână

6 linguri făină

300 g șuncă

2 buc ardei gras, roșu

1 legătură pătrunjel verde

un praf sare

un praf piper

un praf cimbru

MOD DE PREPARARE:

Taiem sunca presata in cubulete mici.

Tot in cubulete mici taiem si ardeiul, dupa ce l-am spalat si curatat de cotoare, seminte si nervuri.

Patrunjelul il spalam si il tocam marunt.

Mixam ouale cu un praf de sare, apoi adaugam smantana, omogenizam compozitia, adaugam faina, condimentele si omogenizam din nou.

Urmeaza patrunjelul verde, sunca presata si ardeiul.

Tapetam o forma termorezistenta cu hartie de copt, pe care o ungem cu putin unt sau ulei si intindem compozitia de budinca in ea.

Dam forma cu budinca la cuptor pentru 40-45 de minute, la 180 de grade, sau pana cand budinca se rumeneste frumos la suprafata.

Lasam budinca sa se raceasca usor, apoi o rasturnam pe o planseta si inlaturam hartia de copt.

O portionam rece, pentru a se taia frumos.

Servim budinca cu ketchup sau cu o cana de iaurt, la micul dejun sau de ce nu, la cina.

Dar o putem servi si ca aperitiv la o masa de sarbatoare si cu siguranta ne vom incanta si musafirii, potrivit sursei.