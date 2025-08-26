Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună tartă cu afine și cremă vanilie pe care ai pregătit-o vreodată.

INGREDIENTE:

1 aluat de tartă

1 plic de budincă de vanilie

400 ml lapte

2 linguri zahăr tos

1 lămâie

300 g afine

1 lingură zahăr brun

MOD DE PREPARARE:

Tapetează cu hârtie de copt tava de aragaz.

Pune într-un bol praful de budincă, 2 linguri de zahăr și câteva linguri de lapte. Amestecă bine ca să se omogenizeze.

Pune laptele la fiert într-o cratiță. În momentul în care începe să fiarbă, adaugă amestecul pus deoparte. Lasă pe foc, amestecând continuu cu un tel, până începe să se închege. După ce e gata budinca, oprește focul. Adaugă puțină coajă rasă de lămâie. Lasă crema la răcit.

Pune aluatul în tavă tapetată cu hârtie de copt. Taie puțin din colțuri ca să îi dai o formă rotundă.

În mijlocul aluatului, pune budinca de vanilie, lăsând o margine de câțiva centimetri. Așază deasupra afinele, apoi pliază spre interior marginea de aluat rămasă liberă. Unge partea de aluat cu puțin lapte și presară zahăr brun.

Pune tarta la copt în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade C, timp de aproximativ 25 - 30 de minute sau până se rumenește frumos.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă tarta la răcit. Servește o porție generoasă din tarta delicioasă cu afine, potrivit sursei.