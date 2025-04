Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a vorbit, joi, despre interviul-eveniment acordat de Călin Georgescu celebrului jurnalist american Carlson Tucker, explicând motivul pentru care mult-așteptatul interviu nu a fost difuzat miercuri seara, așa cum fusese anunțat inițial. Jurnalista a subliniat, totodată, importanța acestui interviu și ce semnal transmite el, de fapt. "Este un semnal extrem de important pentru ca Carlson Tucker, un jurnalist cu sute de milioane de vizualizari, nu ia interviuri unor personaje care nu mai sunt in poll position. Este un semnal extrem de important din America - Calin Georgescu este in carti, este cea mai importanta personalitate din Romania care a atras atentia intregii prese din America", a aratat jurnalista. Interviul va fi difuzat in aceasta seara, de la ora 20.00, la Realitatea PLUS.