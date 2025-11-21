Încă de la izbucnirea scandalului cu Fănel Bogos, șeful Guvernului a avut numeroase declarații confuze. Mai întâi a susținut că întâlnirea a durat doar 15 minute, însă din stenogramele procurorilor reiese că discuțiile au durat circa 4 ore. Bolojan a mai afirmat că îl știe de 30 de ani pe șeful PNL Vaslui, cel care a intermediat întâlnirea, și că acesta este un veteran liberal. În realitate, Mihai Barbu este un traseist politic, care a schimbat mai multe partide înainte de a ajunge în PNL, mult mai târziu decât a sugerat șeful guvernului.