Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, cel care îl găzduiește pe fugarul Sebastian Ghiță, apare menționat în dosarul „Safari la Sarajevo”, în care civilii au fost uciși în anii ’90 de italieni cu dare de mână, dispuși să plătească sume considerabile pentru a vâna oameni. Un jurnalist de investigație croat a depus marți o plângere oficială la procuratura din Milano împotriva șefului statului sârb, susținând că acesta ar fi participat sau ar fi facilitat ceea ce specialiștii numesc „turismul de lunetiști” – unul dintre cele mai șocante și mai puțin cunoscute aspecte ale războiului din fosta Iugoslavie, scrie site-ul de investigații fantome.info.ro.