Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu înseamnă reformă şi aceasta constând în ”lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

”Reforma în educaţie nu înseamnă ceea ce am făcut până acum. Acum am luat nişte măsuri pentru a avea un sistem mai eficient, în condiţiile date. Banii care au fost economisiţi vor fi direcţionaţi către proiectele care sunt în execuţie, pentru a ridica calitatea clădirilor din învăţământ, dotărilor din clase, având proiecte importante are sunt în derulare şi, practic, cred că din şcolile din România, astăzi, cel puţin din marile oraşe, jumătate sunt în şantier datorită lucrărilor are au fost declanşate în aceşti ani prin fonduri europene şi din bugetele autorităţilor locale”, a declarat, marţi seară, la Antena 3, Ilie Bolojan, după ce a fost întrebat când va fi făcută reforma în învăţământ.

Bolojan a explicat că în perioada următoare vor fi luate măsuri pentru a creşte calitatea educaţiei.

”Reforma în educaţie înseamnă altceva, înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp. În perioada următoare, nu acum când lucrăm efectiv ca nişte pompieri pentru a stinge incendiile, să ne ocupăm şi de lucruri serioase, pentru a ridia calitatea în educaţie, pentru a reduce rata de abandon şcolar, pentru a rea condiţii cât mai bune şi pentru a avea nişte tineri are sunt pregătiţi pentru viitorul României”, a precizat Ilie Bolojan.