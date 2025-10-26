Premierul a fost prezent azi la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București și a explicat de ce nu a interacționat cu colegii de coaliție.

”Dacă mă duc la biserică, atunci când mă duc, nu mi se pare normal să vorbești foarte mult. E un aspect atât de respect dar și de a încerca să fii prezent acolo iar așezarea din sală a fost decisă din motive de protocol - președintele Camerei Deputaților, premierul și așa mai departe”, a explicat Bolojan în cadrul unui interviu.



În ceea ce privește legătura cu PSD, Bolojan a spus: ”Această coaliție s-a format în urmă cu patru luni de zile pe fondul unor probleme foarte serioase pe care le avea România și erau trei probleme majore: prima era criza bugetară, a doua era, sigur, o economie care trebuie pusă pe temelii mult mai sănătoase și a treia era criza de încredere generată de nedreptățile pe care oamenii le percepeau și protocolul care a fost încheiat pentru a rezolva aceste probleme a fost asumat de toate partidele și în această perioadă am respectat protocolul”.

Totodată, Bolojan a abordat situația creditelor țării noastre.



”Datorită creditelor pe care le am contractat la dobânzi foarte mari, între 5,5% și 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor, de exemplu, plăți doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde (lei, n.r.), deci 11 miliarde de euro, iar foarte probabil aceste cheltuieli vor crește și vor ajunge la 3% din PIB, deci din deficitul nostru bugetar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%”, a spus șeful Executivului.

