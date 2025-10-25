Înafară de huiduileile înaintea discursului cu ocazia Zilei Armatei, vizita lui Bolojan în Carei a fost presărată cu multe alte incidente, marcate de huiduieli și scandări din partea localnicilor.

În timp ce se deplasa pe străzile orașului, alături de oficiali și de edilul local, premierul a fost întâmpinat de grupuri de oameni care și-au exprimat nemulțumirea prin mesaje directe și strigăte vehemente.

Înregistrările video arată că premierul și delegația au încercat să își continue parcursul fără a răspunde imediat la apostrofările venite din mulțime.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai mulți participanți la ceremonia organizată sâmbătă, la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române

Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. În timp ce se îndrepta spre locul amenajat pentru a-și rosti discursul, din mulțime s-au auzit voci care i-au strigat „Hoțule!”.

Cu toate acestea, Bolojan a afirmat că este obișnuit cu astfel de lucruri și că nu are probleme.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

