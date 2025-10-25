Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. În timp ce se îndrepta spre locul amenajat pentru a-și rosti discursul, din mulțime s-au auzit voci care i-au strigat „Hoțule!”.

Cu toate acestea, Bolojan a afirmat că este obișnuit cu astfel de lucruri și că nu are probleme.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Ceremonialul militar de la Carei, desfășurat în prezența a sute de oameni

Manifestările oficiale au început la ora 13.00, cu prezentarea onorului, urmată de intonarea Imnului național, salutul Drapelului de luptă și oficierea serviciului religios. Ceremonialul s-a desfășurat în fața Monumentului Ostașului Român, sub privirile unui public numeros, format din localnici, veterani, elevi și reprezentanți ai autorităților locale.

Survolul aeronavelor și defilarea Gărzii de onoare, cele mai așteptate momente

După incident, programul oficial a continuat conform planului. Cel mai așteptat moment al zilei a fost survolul aeronavelor militare, sincronizat cu defilarea Gărzii de onoare. Participanții au întâmpinat aceste momente cu aplauze și emoție, într-un gest de recunoștință pentru militarii care servesc România.

Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Ostașului Român, în memoria celor care au luptat pentru eliberarea țării. În ciuda tensiunilor provocate de huiduielile adresate premierului, evenimentul și-a păstrat caracterul solemn, iar atmosfera generală a rămas una de respect față de simbolurile naționale.

