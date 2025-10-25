Românii, percheziționați de Ziua Armatei

De data aceasta, este vorba despre Ilie Bolojan care a mers la Carei pentru a sărbători Ziua Armatei Române. În mai multe clipuri ajunse virale, oamenii aflați la ceremonie sunt percheziționați de către jandarmi.

„Uitați, români. Uitați, ce controale stricte au la intrarea aleile pietonale de lângă monument. Priviți! Toată lumea este controlată la sânge. Păi, dacă îți e așa de frică, de ce mai stai pe acolo? Premier...plătim forțe de ordine, pentru ce? Nu pentru a ne apăra pe noi românii, ci ca să apere un premier care discriminează românii.

Priviți, cum stau acolo la rând. Câtă umilință...Bolojan se teme de români.”, a transmis o femeie prezentă la eveniment.