Sute de oameni l-au așteptat și astăzi în punctele în care a mers și l-au întâmpinat cu scandări.

Românii îl huiduie pe Nicușor Dan

„Ne exprimăm plăcerea fața de domnii hoți care ne conduc. Nicușor de el vorbim... e un președinte foarte...ne-a mărit taxe, impozite.

Ne bagă în război, dă bani pentru ucraineni, pentru moldoveni și pentru românii care nu mai au case la Rahova...nu sunt bani.

N-am crezut niciodată că o să ajung la vorba asta... diavolul conduce România. Asta e grav.

Domnul președinte nu este Nicușor Dan. Domnul președinte ales de români este Călin Georgescu.

Eu nu l-am votat. Nu e președintele meu. Domnul Georgescu este președintele meu.

Să-și dea demisia domnul Nicușor, bineînțeles pentru că nu e capabil.

Eu până acum am fost apolitic. De anul ăsta, că am văzut ce se întâmplă în România... am schimbat foaia. O să mă dau și eu cu ăia care merită să mergem înainte, jos cu dictatorul ăsta.

Nicușor Dan este adevăratul dictator în România. E mult mai mult decât un dictator.

S-a înconjurat de niște ordinari din ăștia, gen Moșteanu... care nu a văzut haina militară... de câte ori au îmbrăcat-o alții. Dacă ești băiat deștept, înconjoară-te de oameni deștepți. Pe unde se duce ne face de tot râsul.

E o mare bătaie de joc la adresa întregului popor.”, spun românii revoltați.

Totul vine după ce și ieri, președintele României a fost primit în huiduieli în fața Teatrului Național.