Totodată a transmis că problema pensiilor speciale dar si a majorării salariului minim vor fi rezolvate.

Nicușor Dan, la conferința de la Iași

„În momentul ăsta avem o coaliție care are 65% în Parlament și există un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există conflicte în această coaliție, cred că sunt legitime, cred că unele dintre ele, fiecare dintre persoane s-ar putea abține. Se întâmplă să nu se abțină, suntem oameni, natura umană e diversă.

Asta este situația. Dar ce pot eu să spun este că totuși această coaliție în ceea ce privește rezultatele concrete, în momentul ăsta funcționează.”, a zis Nicușor Dan.

Reporter: „Sorin Grindeanu a anunțat începerea unui grup de lucru, deși premierul Bolojan a spus că nu este de acord și propune lege în parlament. Susțineți inițiativa PSD, mai ales că preia solicitarea dumneavoastră ca tranziția să fie majorată la 15 ani ca vârsta de pensionare a magistraților să fie de 65 de ani?”



Nicușor Dan: „Avem o problemă, pensia cât salariu, și avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă.

Este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă.

Mai departe sunt chestiuni absolut tehnice.

Dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de una, două, trei săptămâni și după aceea estimez că partidele din coaliție vor agrea pe un text cu care să meargă în Parlament.”