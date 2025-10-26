Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, însă vizita sa a fost marcată de un moment tensionat. În timp ce se îndrepta spre mașină, un localnic a încercat să-i adreseze o întrebare, dar prim-ministrul a preferat să evite discuția și s-a urcat rapid în autoturismul oficial.

Scena a fost surprinsă de cei aflați în zonă și a stârnit nemulțumirea celor care sperau ca premierul să asculte vocea oamenilor.

Dialog întrerupt pe stradă

În imaginile apărute, se poate auzi cum un bărbat îl abordează pe premier: „Domnul prim-ministru, o întrebare se poate?”. Răspunsul lui Ilie Bolojan a fost scurt și grăbit: „Multă sănătate vă doresc”, după care s-a urcat imediat în mașină. Gestul său a fost perceput de cei prezenți ca o dovadă de indiferență față de cetățeni.

Un alt localnic, martor la scena respectivă, a comentat cu amărăciune: „Este mult mai arogant decât să răspundă”. Oamenii din zonă susțin că premierul ar fi putut să acorde măcar câteva secunde pentru a asculta ce au de spus cetățenii, mai ales într-o zi cu încărcătură simbolică, precum Ziua Armatei.

Bolojan, huiduit iar de români. Oamenii l-au așteptat la ieșirea din Catedrala Mântuirii Neamului: „Dă-ți demisia! La pușcărie!” - VIDEO