VIDEO/ Bolnavii de cancer, luptă CUMPLITĂ pe frontul Covid. Medic: Se fac tot mai puține operații pentru cancer

COVID-19, cea mai mare criză sanitară din istoria recentă. SARS-CoV-2, virusul care a blocat întreaga lume. Și a lovit în pacienți de toate felurile, de toate vârstele, din toate categoriile sociale.

Dincolo de cei infectați, români afectați de alte boli au stat neputincioși de multe ori în fața spitalelor care își închiseseră porțile. Cea mai gravă lovitură au primit-o cei mai greu încercați: bolnavii de cancer.

"Instutul Oncologic si, in general, spitalele de oncologie - noi n-am mai oprit tratamentele pacientilor onoclogici. Ne confruntam cu preluarea unor pacienti din alte spitale, care s-au inchis, si facem eforturi sa-i tratam pe toti si sa fie bine. A fost foarte greu cu transferal pacientului care a afost depistat pozitiv pentru ca a trebuit noi sa ne ocupam de aceste probleme. Sa ii cautam loc, sa-i gasim ... pentru ca majoritatea cam fug de pacientii oncologici, nestiind daca este de la boala oncologica sau de la Covid", a afirmat Lidia Kajanto, managerul Institutului Ocologic Bucuresti.

Situația bolnavilor de cancer a fost agravată de pandemie, asta în contextul în care oricum bolile oncologice reprezentau a doua cauză de mortalitate în țara noastră, după cele cardiovasculare.

În medie, înainte de pandemie, zilnic în România mureau 142 de persoane bolnave de cancer. Numărul deceselor zilnice cauzate de cancer s-ar fi dublat sau chiar triplat în timpul pandemiei, ajungând la 300-400 pe zi în România în țara noastră, potrivit asociațiile de pacienți.

"Sunt intre 200 si 300 de pacienti care vin, majoritatea pentru chimioterapie in regim de spitalizare de zi. Daca vorbim despre oncologie medicala, numarul lor a cerscut pentru ca multe sectii de oncologie medicala, mai ales la inceputul pandemiei s-au inchis. Deci, daca ma intrebati de numarul de interventii chirurgicale efectuate, numarul lor a scazut cam la jumatate fata de ce faceam inainte de pandemie. (...) Da, parte a colegilor oncologici au fost suprasolicitati. Medicii fiind tot oameni, bineinteles ca si in randul lor poate sa existe anxietate si au existat toate fenomenele care sunt aduse de tot ce se intampla, de pandemie, de nesiguranta a ceea ce ti s-ar putea intampla, plus ca si noi avem familiile la care trebuie sa ne gandim", a spus un reprezentat medical.

Situația pentru pacienții de la Spitalul Colentina a fost extrem de gravă, mulți români cu boli cronice grave au trimiși către alte spitale.

"In spitalizarea de zi cel putin a fost o adevarata explozie. Am si preluat multi pacienti de la Colentina, care a devenit suport Covid. Ne-am descurcat cu greu... Și nu doar pacienții oncologici sau cei cu boli autoimune au avut de suferit", a spus Mircea Lupusoru, managerul Spitalului Colțea din Capitală.

"Situatia pacientului cu tuberculoza este critica, nu mai sunt paturi pentru ei, nu doar in Bucuresti, ci si in toata tara. Am vorbit cu o colega de la Maramures, mi-a zis ca vin pacientii piele si os si mor fara sa apuci sa le faci tratamentul. Tuberculoza si efectele acestei boli le vom resimti peste 2 ani", a aratat si Beatrice Mahler, manager Institut Marius Nasta.

Specialiștii din toată lumea își pun speranța în noul vaccin anticovid, singura variantă pentru a stopa pandemia.