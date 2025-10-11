Ministrul Energiei Bogdan Ivan a transmis, sâmbătă, că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic care a promovat intens România în ultimii ani a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută, relatează News.ro.

”Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a declarat ministrul la un post TV.

Bogdan Ivan a explicat că problemele au fost cauzate de condițiile meteo extreme, care au afectat peste 20.000 de locuințe, dar că 99% dintre acestea au fost reconectate în decurs de două zile.

"Din cauza vremii, a fost acel deranjament. Au fost în ultimele două zile circa 20.000 de locuinţe afectate, până joi au fost reconectate 99% dintre ele. Au fost sute de echipe în teren şi lucrează în permanenţă pentru a remedia astfel de situaţii, dar nu e plăcut", a precizat Ivan.

Totuși, el a subliniat că modul în care unii operatori tratează clienții este inadmisibil, cerând cetățenilor să reclame astfel de cazuri la Ministerul Energiei și la ANRE.

"Indiferent de firma la care lucrează acel operator, e inadmisibil acest lucru şi le cer tuturor românilor, când au o situaţie similară, când se confruntă cu aroganţa sau cu incorectitudinea unui operator din segmentul energetic, să facă plângere şi către minister, şi către ANRE, care are pârghiile reale de a amenda compania atunci când nu îşi face treaba. Şi dacă sunt oameni care îşi bat joc de clienţi, în secunda doi trebuie să plece acasă.

Peste tot sunt acei ”dorei” care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul, pentru că doar săptămâna aceasta au fost mii de oameni ziua, noaptea, în ploaie, în frig, la muncă pentru a remedia toate căderile de copaci care au afectat liniile de joasă şi medie tensiune şi pentru a repune cât mai rapid în funcţie acele linii de alimentare cu energie electrică. Aşa că n-aş pune pe toţi, dar în schimb, când avem probleme, chiar vreau să fie reclamate, să fie reclamate cu numele operatorului, pentru a nu avea ocazia să-şi bată joc de altcineva a doua oară când este sunat şi devine arogant în raport cu clientul", a arătat Bogdan Ivan.

Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavours of Romania, s-a numărăt, săptămâna trecută, printre persoanele afectate de pana de curent din zona Bran. Jurnalistul britanic a scris pe Facebook că nu a avut curent timp de trei zile şi că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Marea Britanie, s-ar fi lăsat cu sancţiuni.