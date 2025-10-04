Jurnalistul Charlie Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia și Flavours of Romania, se plânge de lipsa curentului electric într-o zonă montană din țara noastră

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate. „Sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne”, a spus acesta. 

„Incredibil! Suntem fără curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, ieri la ora 13:00 a căzut din nou. Nici în această dimineață nu a revenit”, a spus jurnalistul, pe pagina sa de Facebook. 

Britanicul a explicat că, după ce a contactat furnizorul de electricitate, a fost informat că problema ar fi fost remediată „ieri seară”, însă situația reală era diferită.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon, am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost așa. Din câte știu, tot satul este fără curent”, a spus Ottley.