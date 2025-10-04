„Incredibil! Suntem fără curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, ieri la ora 13:00 a căzut din nou. Nici în această dimineață nu a revenit”, a spus jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

Britanicul a explicat că, după ce a contactat furnizorul de electricitate, a fost informat că problema ar fi fost remediată „ieri seară”, însă situația reală era diferită.

„Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon, am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost așa. Din câte știu, tot satul este fără curent”, a spus Ottley.