Bobotează 2022. Ce este Aghiasma Mare. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat de marți Sfințirea Mare a apei în altarul exterior al catedralei și a spus la final cum va decurge slujba de Bobotează și distribuirea aghiasmei. Au slujit împreună cu Preafericirea Sa Episcopii vicari Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul.

Slujba numita "Sfintirea cea mare a apei" se savarseste de doua ori pe an, și nu o singura data, dupa cum se stie in popor. Mai întâi este săvârșită în Ajunul Bobotezei, cu aceasta Aghiasmă Mare stropindu-se casele credinciosilor. Apoi, in ziua de Boboteaza, pe 6 ianuarie, este luată de credinciosi acasa, pentru nevoile de peste an.

Bobotează 2022. Ce este Aghiasma Mare. Au fost pregătite 10.000 de sticle cu Aghiasmă Mare pentru credincioșii care vor participa la slujba de Bobotează la Catedrala Patriarhală, joi, 6 ianuarie 2022.

Joi dimineață, încă de la ora 07:00, credincioșilor le vor fi oferite sticle de 1 litru cu Aghiasmă Mare și plicuri cu anafură. Accesul spre Catedrala Patriarhală se va realiza doar dinspre Piața Unirii.

Termenul de „agheasmă” provine de la cuvântul grecesc „agiasmós” (αγιασμός) care înseamnă „sfințire”.

Bobotează 2022. Ce este Aghiasma Mare. Se oficiază la Bobotează, în amintirea Botezului Domnului de către Ioan în Iordan. Ea se oficiază atât în ajunul Bobotezei, când se sfinţeşte apa cu care preoţii botează apoi casele, cât şi în însăşi ziua Bobotezei, când se sfinţeşte apa pe care credincioşii o iau pe la casele lor, pentru tot anul.

Bobotează 2022. Ce este Aghiasma Mare. Patriarhul a explicat prin ce se diferențiază apa sfințită în ajunul și în ziua sărbătorii Botezului Domnului de aghiasma mică, cea care se face ori de câte ori este nevoie în biserică sau la casele credincioșilor.

În primul rând a menționat că sfințirea mare a apei se face la sfârșitul Liturghiei, deci în interiorul acesteia. Apoi, a spus că sfințirea mare cuprinde mai multe rugăciuni și este mai solemnă. Dar lucrul esențial îl reprezintă dubla invocare a Duhului Sfânt de trei ori (de fapt de șase ori) urmată de a treia sfințire care se face prin introducerea Sfintei Cruci și a busuiocului în vasul cu apă – tot de trei ori.

„Propriu-zis, sunt nouă sfințiri ale apei, dacă numărăm fiecare segment”, a notat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh a spus că Aghiasma Mare este legată direct de Botezul Domnului însă ne aduce aminte și de Botezul nostru, lucru exprimat în lecturile biblice de la Ceasurile Împărătești slujbă oficiată în Ajun.

„În aceste zile ne aducem aminte de Botezul nostru și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Aceste rugăciuni și cântări de la Agheasma Mare ne arată că apa aceasta sfințită în ajun și în ziua praznicului Botezului Domnului ni se dăruiește «spre curățire de păcate sufletești și trupești, spre vindecare de boli sufletești și trupești, spre alungarea duhurilor potrivnice diavolești și ca arvună a bucuriei din viața veșnică»”, potrivit basilica.ro.