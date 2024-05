Bobby Păunescu acceptat o nouă provocare în domeniul mass-media. Omul de afaceri a preluat conducerea publicației Gazeta de Sud. Bobby Păunescu este unul dintre cei mai importanți antreprenori din domeniul mass-media, având atât experiență ca regizor, dar și ca producător la nivel internațional și scenarist.

Păunescu va colabora cu jurnaliștii de la Gazeta de Sud, pentru realizarea unui conținut cât mai calitativ, marcând o nouă etapă în evoluția publicației.

„Proiectul de dezvoltare la care se lucrează deja cuprinde o puternică prezență în toate formele de comunicare, astfel încât să ajungem cât mai ușor la publicul interesat: online, TV, radio, print etc. Cu acest prilej, dorim încă o dată să vă mulțumim pentru numărul impresionant de audiență care, zi de zi, urmărește produsele noastre media și, totodată, să vă asigurăm că vom face tot posibilul să vă surprindem într-un mod cât mai plăcut cu ceea ce urmează!

Alături de dl. Păunescu, tot începând cu 21 mai, își va începe activitatea alături de noi și dl. Ionuț Ciocan, în calitate de Operation Manager. Mai jos găsiți câteva dintre activitățile pe care le-a desfășurat până acum și care ne fac deosebită plăcere să menționăm că a acceptat să contribuie cu experiența sa în slujba grupului nostru:

Angliaon – Ipswich, Suffolk – Regional Director Personal Accident Claims LTD – Ilford, London – Marketing Consultant GTS Services – City of London, FM Contractor / Operations Manager / Trainer la Aegis / Regency Group / Garda / Mitie / Serco GTS Services – Director Marketing / Online Manager ANGLIA.ONLINE / ROMANI.LONDON Community REP and Fundraising Ambassador on behalf of GTS at Scope Charity European Community Representatives on behalf of GTS at GMB/Unite the UNION Fundraiser Community REP at Prince’s Trust / The King’s Trust”, se arată în comunicatul de pe site-ul publicației.