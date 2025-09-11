Riscul de a dezvolta demență ar putea fi redus

Oamenii de știință au descoperit un potențial aliat în lupta împotriva demenței. Este vorba despre renumita cafea espresso, această băutură populară, consumată în întreaga lume, conform Mirror.

Un nou studiu realizat de o echipă de oameni de știință de la Universitatea din Verona sugerează că un consum de doar o cafea espresso pe zi ar putea avea un impact semnificativ asupra reducerii riscului de a dezvolta demență, în special Alzheimer.

Autorul principal al studiului, profesorul Mariapina D\"Onofrio, și echipa sa au studiat efectele consumului de espresso asupra creierului.

Cercetările indică faptul că anumiți compușii găsiți în espresso descompun în mod activ unele proteine, prevenind astfel daunele pe care le provoacă neuronilor și ulterior declinul cognitiv.

La persoanele sănătoase, proteinele joacă un rol crucial în stabilizarea structurilor creierului. Cu toate acestea, la cei afectați de boli neurodegenerative, aceste proteine se pot aglomera împreună în "fibrile" dăunătoare care perturbă funcția neuronală, ducând la tulburări cognitive caracteristice demenței.

Experimentele de laborator efectuate ca parte a studiului au demonstrat că espresso contracarează în mod eficient formarea acestor fibrile.

Un alt studiu cheie din Florida, care a fost raportat în 2012, a urmărit persoanele cu insuficiență cognitivă ușoară (probleme de gândire și memorie dincolo de îmbătrânirea normală). Acestora li s-a monitorizat nivelul de cofeină și capacitatea cognitivă în următorii doi până la patru ani.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care nu au dezvoltat demență au avut de două ori mai multă cofeină în sânge decât cei care au făcut-o.

Cu toate acestea, potrivit Societății de Alzheimer, adesea aceste studii nu pot fi relevante pentru un răspuns definitiv. Nu există nicio modalitate de a determina dacă nivelurile de cofeină au afectat demența sau dacă este invers.