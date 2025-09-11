Studii stiintifice relevante

Activitate antibacteriana a extractului de coaja de ceapa

Un studiu publicat in MDPI a demonstrat ca extractul de coaja de ceapa inhiba formarea biofilmului si distruge masele de biofilm ale bacteriilor precum Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis si Candida albicans, sugerand un potential terapeutic in tratamentul infectiilor cutanate.

Activitatea de vindecare a ranilor

Un studiu publicat in Journal Vitae a evaluat activitatea de vindecare a ranilor a cepei asupra arsurilor de gradul doi induse la sobolani Holtzman. Rezultatele au aratat o reducere semnificativa a ariei arse si o imbunatatire a regenerarii tesuturilor, comparativ cu grupul martor.

Reducerea inflamatiei : caldura elibereaza compusii activi, care patrund in piele si calmeaza zonele inflamate.

Efect antibacterian : ajuta la eliminarea bacteriilor care pot provoca infectii sau acnee.

Stimularea regenerarii pielii: antioxidantii din ceapa sustin vindecarea tesuturilor si reduc cicatricile.

Ajută în lupta împotriva cancerului

Ceapa este cunoscută ca un aliment care luptă împotriva cancerului, datorită antioxidanților puternici pe care îi conține. Beneficiile pentru sănătate includ capacitatea de a preveni deteriorarea celulelor. Compușii de sulf pe care îi conține ajută la prevenirea dezvoltării tumorilor și a cancerului. Cercetările au arătat o legătură între frecvența consumului de ceapă și un risc redus de apariție a mai multor tipuri de cancer.

Protejează inima

Consumul de ceapă ajută la protecția cardiovasculară. Antioxidanții pe care îi conține ajută la reducerea riscului de cheaguri de sânge și la scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, îmbunătățește circulația sângelui și reduce stresul oxidativ, prevenind daunele cauzate de radicalii liberi.

Ajută la menținerea oaselor puternice

Consumul de ceapă protejează oasele de fracturi, prin creșterea densității minerale osoase. Studiile au arătat o legătură între frecvența consumului de ceapă și creșterea densității osoase la femei. Ceapa conține substanțe care ajută la construcția osoasă și implicit în tratarea osteoporozei.

Ajută la prevenirea diabetului zaharat

Cercetările au arătat că printre beneficiile cepei pentru sănătate se numără și capacitatea de a ajuta la combaterea diabetului zaharat. Ceapa conține crom, care controlează nivelurile de glucoză din sânge.

Ceapa, beneficii- Reduce riscul de artrită și astm

Consumul de ceapă reduce riscul de artrită. Conține quercitină, un compus care acționează pentru a inhiba inflamația și pentru a preveni durerile articulare. De asemenea, are un puternic efect antiinflamator și capacitatea de a reduce riscul de astm.

Apără organismul de infecțiile respiratorii

Datorită fitonutrienților pe care îi conține, ceapa are capacitatea de a apăra organismul de infecțiile respiratorii. Fitonutrienții din ceapă ajută la întărirea sistemului imunitar, luptă împotriva inflamației și accelerează vindecarea.

Consumul regulat de ceapă poate ajuta la creșterea capacității organismului de a lupta împotriva răcelilor și a altor boli respiratorii. Proprietățile antiinflamatorii ale cepei ajută la reducerea mucusului din căile respiratorii, îmbunătățește respirația și grăbește vindecarea.

Poate ajuta la îmbunătățirea fertilității la bărbați

Conform studiilor, un alt beneficiu al cepei, pentru sănătate este capacitatea de a îmbunătăți fertilitatea la bărbați. Antioxidanții pe care îi conține ajută la protejarea organismului de boli.

Potrivit cercetărilor de la Universitatea Azad din Iran, s-a demonstrat că ceapa are capacitatea de a ajuta la creșterea nivelului de testosteron, precum și concentrația și mobilitatea spermatozoizilor, scrie Almanah Online.