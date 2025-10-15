”La data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 14:05, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o staţie de pe Bulevardul 22 Decembrie 1989, are loc o altercaţie între mai mulţi tineri. La faţa locului au fost dirijate echipaje de poliţişti şi jandarmi, pentru aplanarea conflictului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

În urma incidentului, trei dintre tineri au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În acest caz, poliţiştii fac verificări pentru identificarea celor implicaţi, stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale.