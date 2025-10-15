În urma altercației, doi minori de 14 și 15 ani și un bărbat de 38 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar polițiștii doljeni au intervenit de urgență după ce mai mulți martori au semnalat o altercație violentă între grupuri de tineri. La fața locului, forțele de ordine au găsit victimele care au povestit că au fost atacate de trei adolescenți necunoscuți, care au fugit imediat după agresiune.

Armele folosite în timpul conflictului

În urma cercetărilor, polițiștii i-au identificat pe agresori: trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, toți din Craiova. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi folosit un pistol cu bile de cauciuc, un spray iritant-lacrimogen și un obiect tăietor-înțepător, ridicate ulterior ca probe.

„În timpul conflictului, cei trei ar fi folosit mai multe obiecte periculoase, printre care un pistol neletal și un spray iritant-lacrimogen. Armele au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Tinerii, reținuți de poliție

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire sau alte violențe. Ei urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va decide dacă se impune o măsură preventivă în cazul lor.

Autoritățile continuă ancheta pentru a afla cum au intrat minorii în posesia armelor și dacă incidentul a fost o reglare de conturi sau un conflict spontan.