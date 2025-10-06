În urma agresiunii suferite, polițistul a necesitat 9-10 zile de îngrijiri medicale.

”La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. La aceeaşi dată, propunerea a fost admisă şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată 30 de zile. De asemenea, s-a reţinut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de politie, bunul unui funcţionar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliţie au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, spărgând luneta autospecialei”, au aunțat, luni, procurorii.

Cât o privește pe tânăra de 21 de ani, aceasta a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Întregul incindent s-a produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocşa, Poliţia fiind sesizată pentru tulburarea liniștii publice.

”În timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanţi. De asemenea, în timpul intervenţiei a fost avariată luneta unei autospeciale de poliţie, staţionată lângă imobil”, au mai transmis polițiștii.