Incidentul s-a petrecut pe 22 august, în jurul orelor 05:30. În timp ce se afla în locuinţa din Bucureşti, inculpatul a lovit-o cu o macetă în cap pe concubina sa, provocându-i leziuni ce au necesitat aproximativ două săptămâni de îngrijiri medicale.

Pe 1 septembrie, patru persoane audiate ca martori în dosar au făcut afirmaţii mincinoase, declarând că nu au avut cunoştinţă şi nu au purtat niciun dialog cu victima despre faptul că aceasta ar fi fost agresată de concubinul ei. În ziua următoare, procurorul a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile a bărbatului acuzat că şi-a lovit concubina cu maceta, pentru violenţă în familie, propunere ce a fost admisă. Trei dintre cei patru inculpaţi cercetaţi pentru mărturie mincinoasă au fost plasaţi sub control judiciar pe o durată de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie a D.G.P.M.B., sub supravegherea procurorului de caz.