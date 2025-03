"Motivarea judecatorului de la judectaoria Sectorului 5 prin care s-a dispus luarea masurii arestului preventive fata de Bogdan Peschir - am putut observa cu usurinta faptul ca aceasta hotarare nu este nimic altceva decat o copie fidela a referatului procurorului cu propunerea de luare a masurii arestului preventiv. Nu are elemente de originalitate din partea judecatorului si, cel mai frustrant pentru noi, pentru aparare, este ca judecatorul nu a raspuns la niciuna dintre criticile pe care noi am inteles sa le aducem acuzatiilor formulate in cauza.

Pe de alta parte, nu ne explica judecatorul cum este posibil ca o fapta pentru care legea prevede un maxim al pedepsei de trei ani inchisoare sa prezinte un asemenea pericol social incat sa impuna luarea uneia dintre cele mai grave masuri restrictive", a declarat Ioan Glica, avocatul lui Bogdan Peșchir,într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.