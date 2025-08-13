Avertizarea de călătorie este un semnal categoric transmis de specialiștii germani ori de câte ori există pericole clare privind sănătatea sau viața celor care călătoresc într-o anumită regiune sau țară. Ministerul subliniază că astfel de avertizări sunt invitații ferme către oamenii care plănuiesc deplasări să renunțe la călătoriile către aceste destinații.

Persoanele care se găsesc deja în zonele cu risc sunt sfătuite să părăsească respectivele țări cât mai rapid, pentru a-și proteja viața și siguranța.

16 țări cu risc extrem: liste și detalii

Pentru vara anului 2025, conform raportărilor recente, este recomandat să se evite deplasările în următoarele țări considerate cu un risc major de securitate: Afganistan, Belarus, Haiti, Iran, Yemen, Libia, Mali, Myanmar (Birmania), Niger, Palestina și Fâșia Gaza, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Siria, Ucraina, Republica Centrafricană, potrivit Ruhr24.de.

Aceste locuri sunt marcate de conflicte armate, instabilitate politică acută sau probleme sociale puternice, care fac ca pericolele să fie ridicate pentru orice călător.

Avertizare parțială pentru alte 29 de state și destinații turistice importante

În plus față de aceste 16 țări cu risc maxim, Ministerul Federal de Interne din Germania și alte instituții europene au emis avertizări parțiale pentru încă 29 de țări unde există amenințări mai moderate, dar totuși suficiente pentru a cere prudență sporită.

Pe această listă se regăsesc țări precum Egipt, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Etiopia, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Republica Democratăî Congo, Eritreea, Ghana, India, Irak, Israel, Japonia, Cambodgia, Camerun, Columbia, Liban, Mauritania, Mozambic, Nigeria, Pakistan, Filipine, Rusia, Thailanda, Togo, Ciad, Venezuela.

Multe dintre aceste state reprezintă destinații turistice frecventate sau țări de tranzit, ceea ce obligă turiștii să fie extrem de atenți la actualizările din zonele respective.

Importanța urmăririi comunicărilor oficiale pe durata călătoriilor

Autoritățile recomandă călătorilor să verifice permanent notificările oficiale emise de autoritățile din țările vizitate, dar și de către propriul minister. În special, în situații de risc, respectarea indicațiilor și îndrumărilor locale devine crucială pentru siguranța fiecăruia.

Un exemplu concret îl reprezintă recentele alerte de incendii de vegetație în Spania, Portugalia sau Italia, unde autoritățile locale au emis avertizări de cod roșu și portocaliu, iar accesul în anumite zone a fost restricționat pentru prevenirea tragediilor.

Pentru cetățenii români, aceste avertizări implică o analiză riguroasă înainte de a plănui concediile. Destinațiile populare aflate pe listele de risc necesită o evaluare atentă a situației, iar deciziile de ultim moment pot influența siguranța personală.

Respectarea acestor avertismente și măsuri de precauție poate preveni situații neplăcute, periculoase sau chiar catastrofale.

