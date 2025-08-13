În jurul orei 17:30, părinții au alertat autoritățile printr-un apel la 112, anunțând dispariția fiicei lor de doar 6 ani.

Oamenii legii au intervenit de urgență

Echipajele de intervenție au acționat imediat, extinzând perimetrul de căutare și verificând meticulos fiecare zonă a plajei. Operațiunea a implicat mobilizarea rapidă a polițiștilor, jandarmilor și salvamarilor, într-o cursă contra cronometru.

După aproximativ 50 de minute de căutări intense și la aproape 3 kilometri de locul dispariției, sergent major Contu Robert și agent de poliție Tatu Mădălin au reperat copilul printre turiști. Fetița era vizibil speriată, dar nevătămată. Reîntâlnirea cu părinții a fost emoționantă, aducându-le acestora o ușurare uriașă.

Autoritățile reamintesc părinților și însoțitorilor importanța supravegherii atente a copiilor, mai ales în zone aglomerate, unde o clipă de neatenție poate duce la momente de panică.

Oamenii legii au găsit copila dispărută / Sursa foto - Poliția Română