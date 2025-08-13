În Grecia, situația este critică în nordul Peloponezului, în apropierea orașului Patras, unde incendiile au cuprins plantații de măslini și păduri, afectând și o fabrică de ciment. Traficul feroviar a fost perturbat, iar localitatea cu aproximativ 7.700 de locuitori a fost evacuată marți. Autoritățile au emis miercuri noi alerte pentru satele din apropiere. Pe insulele turistice Chios și Cefalonia, oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească.

„Arată ca ziua judecății de apoi. Dumnezeu să ne ajute și să-i ajute pe oamenii de aici”, a declarat un voluntar venit din Atena.

Tragedie în Spania

În regiunea Castilia și Leon, un pompier voluntar de 35 de ani a murit după ce a fost prins de flăcări în timp ce încerca să creeze bariere de protecție lângă orașul Nogarejas. Alte persoane au fost rănite, iar aproape toată Spania se află sub avertizare de risc foarte ridicat sau extrem de incendiu, potrivit agenției meteorologice AEMET. Victima este al șaselea deces înregistrat în incendiile din Spania în acest an.

În Galicia, șase incendii active afectau miercuri circa 10.000 de hectare, iar șeful regiunii a descris situația drept „complicată”.

Focuri provocate de piromani și de trăsnete

Autoritățile spaniole investighează mai multe cazuri de incendii intenționate, inclusiv unul pus pe seama unui pompier arestat în zona Avila. În Galicia, o femeie de 63 de ani este suspectată că ar fi declanșat mai multe focuri, iar în Cadiz, un bărbat a fost identificat după ce a suferit arsuri în timp ce ar fi provocat un incendiu într-un complex turistic.

În paralel, furtunile au aprins alte zone. În Andaluzia, un trăsnet a declanșat un incendiu într-o pădure de castani și stejari, ducând la evacuarea a 250 de persoane. În Portugalia, un foc reaprins de trăsnet a agravat incendiul din Trancoso, activ încă de sâmbătă.

Situație critică și în Albania

Aproximativ 10.000 de pompieri, soldați și polițiști intervin la 24 de incendii majore. Flăcările au ajuns la case în două sate din centrul țării, forțând localnicii să fugă cu animalele. „Nu putem face nimic, e ca praful de pușcă”, a spus un sătean din Narte, plecat cu soția, o vacă, un măgar și un câine.

Caniculă extremă în Spania și Italia

Spania se află în a zecea zi de caniculă, cu temperaturi care au ajuns marți la 45°C și care ar putea continua până luni. În Italia, Ministerul Sănătății a emis alerte de caniculă pentru 16 orașe, cu maxime de până la 39°C în Florența. La Vatican, audiența papală săptămânală a fost mutată la umbră pentru a evita expunerea la căldură.