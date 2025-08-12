Oamenii au început să se simtă rău

Cei patru porniseră într-o drumeție spre Cascada Urlătoare, însă, după ce au consumat mâncarea din ghiozdane, starea lor s-a deteriorat rapid. Neputând continua traseul, au cerut sprijinul salvamontiștilor. Un echipaj i-a însoțit până într-un punct accesibil pentru ambulanță, care i-a preluat și transportat la spital.

Nu a fost singurul incident al zilei pe munte. O femeie de 64 de ani, aflată pe traseul spre Vârful Omu, a suferit un episod medical sever și a fost transportată de urgență cu elicopterul SMURD.

Weekendul a fost unul aglomerat pentru salvamontiști: potecile montane au fost pline de turiști, iar echipele de intervenție au efectuat 57 de misiuni, acordând ajutor unui număr total de 63 de persoane.