”Cetățeanul ucrainean a fost recuperat (...) Ucraineanul în vârstă de 23 de ani a parcurs 5 zile pe jos, era dezorientat, dar fără probleme medicale, fiind deshidratat și nemâncat. Salvatorii montani i-au oferit ceai cald și sandviciuri și l-au coborât în siguranța din munte”, a spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș.

Potrivit lui, tânărul ucrainean a sunat în cursul zilei de vineri la 112, spunând că se află pe munte și are nevoie de ajutor.

Salvamontiștii au fost sprijiniți în operațiunea de salvare de pe munte de un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră din Valea Vișeului, localitate aflată în vecinătatea graniței de stat româno-ucrainene.