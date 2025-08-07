”Salvamont (...) intervine pentru a salva un copil de 7 ani, posibil mușcat de șarpe de membrul superior. Salvatorii montani au ajuns rapid la victimă, în mai puțin de 9 minute de la primirea apelului de urgență, fiind in misiune de patrulare preventivă în zona menționată, o zonă de altfel populată de turiști”, a informat, miercuri, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.

Potrivit lui, minorul va fi preluat de elicopterul SMURD și transportat la cea mai apropiată uitate medicală.

”Având în vedere faptul că extragerea din teren până la o unitate medicală ar dura mai bine de 2 ore a fost solicitat și elicopterul de la POA (Punctul de Operațiuni Aero) Jibou”, a precizat Dan Benga.

În momentul publicării acestei știri elicopterul SMURD a ajuns pe munte pentru a-l prelua pe copil.