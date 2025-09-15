O tragedie care putea fi evitată

Profesoara a povestit că una dintre elevele ei, în vârstă de doar 9 ani și jumătate, a fost răpită în plină zi, în drum spre școală. Potrivit acesteia, răpitorii au reușit să o identifice și să o urmărească după ce mama fetiței publicase constant fotografii și detalii din viața ei pe internet.

„Mama ei se mândrea cu copilul și posta mereu imagini cu ea. Cineva a pus cap la cap toate aceste informații și a acționat. Totul a fost extrem de ușor pentru agresor”, a relatat profesoara.

„Internetul nu este un loc sigur pentru copii”

Cadrul didactic atrage atenția că, deși părinții postează cu cele mai bune intenții, nu pot controla cine are acces la acele imagini. „Trăim într-o lume bolnavă, în care nu toți oamenii sunt bine intenționați. Dacă postezi pe TikTok sau pe alte platforme fotografii cu copilul tău, mai ales când este mic, iar acestea sunt publice, oferi fără să vrei informații celor care pot avea intenții periculoase. Pune-le pe privat, distribuie doar persoanelor în care ai deplină încredere”, avertizează femeia.

Un mesaj pentru toți părinții

Profesoara a încheiat cu un apel emoționant către mame și tați:

„Copiii voștri sunt neprețuiți. Nu veți reuși niciodată să îi protejați complet de toate riscurile, dar puteți face un pas esențial: să nu contribuiți la expunerea lor. Gândiți-vă de două ori înainte să apăsați butonul de publicare.”

Povestea sa readuce în atenție un fenomen tot mai prezent: „sharenting”-ul, practica prin care părinții împărtășesc masiv online imagini și detalii despre viața copiilor, fără a conștientiza pe deplin riscurile.