De asemenea, a crescut ușor procentul profesorilor cu un singur contract de muncă, iar cheltuielile legate de plata cu ora au fost reduse semnificativ. „În ciuda unor avertismente alarmiste vehiculate public, numărul titularilor a rămas stabil, suplinitorii calificați și-au menținut nivelul, iar normele cu plata cu ora au fost preluate de cadrele didactice necesare”, a precizat Ministerul Educației.

Reducerea costurilor prin reorganizarea normelor didactice

Potrivit ministerului, măsurile fiscal-bugetare implementate prin Legea 141/2025 au vizat reducerea cheltuielilor cu personalul, în special al celor peste 30.000 de norme didactice plătite cu ora în anul școlar precedent, care generau costuri considerabile. Aceste norme erau ocupate fie de cadre didactice titulare, fie de suplinitori sau profesori angajați exclusiv cu plata cu ora (aproximativ 5.600 în 2024-2025).

În anul școlar 2025-2026, prin redistribuirea acestor norme în cadrul cadrelor titulare și suplinitorilor calificați, timpul de predare și evaluare cu elevii a crescut cu două ore pe săptămână în cadrul normei de 40 de ore. Datele preliminare arată:

Normele ocupate de profesori titulari au crescut cu circa 3%;

Normele ocupate de suplinitori calificați au rămas constante;

Numărul normelor ocupate de personal necalificat a scăzut cu aproximativ 17%, ajungând la 4.500;

Normele cu plata cu ora s-au redus la jumătate, de la 30.128 la circa 14.500.

Beneficii pentru procesul educațional

Ministerul subliniază că aproximativ 98,6% dintre titulari au rămas în aceleași unități școlare, iar fragmentarea normelor a fost diminuată. Astfel, elevii beneficiază de mai mult timp efectiv de predare și interacțiune cu cadrele calificate, iar cheltuielile cu plata cu ora au scăzut considerabil.

„Impactul pozitiv asupra procesului educațional este deja vizibil. Prioritatea noastră rămâne reducerea timpului alocat activităților birocratice și creșterea celui dedicat predării”, au transmis reprezentanții ministerului.

Ministerul Educației subliniază că aceste rezultate demonstrează că avertismentele publice privind o criză a cadrelor didactice au fost nefondate, iar suplinitorii și normele existente continuă să susțină buna desfășurare a activității școlare.

