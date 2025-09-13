Oficialul de la Educație precizează că nici el și nici premierul nu sunt obligați să ceară demisia, dar își exprimă clar intenția de a părăsi ministerul în aceste condiții.

„Dacă în urma moțiunii simple, deși nu sunt obligat și premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susține un program al unei coaliții care văd că, sau care s-ar putea să nu și-l mai asume, mai ales că mă simt liniștit”, a spus Daniel David, întrebat despre posibilitatea demisiei dacă moțiunea depusă de AUR, ce va fi dezbătută și votată luni, va fi aprobată.

Poziția față de premier

Ministrul Educației afirmă că nu ar continua în funcție nici dacă premierul i-ar cere să rămână.

„Eu mi-am făcut datoria. Țara, repet, ca urmare, și a contribuției educației, a scăpat de junk, iar educația are salarii și burse. În momentul ăsta eu pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logică de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliția este alături de mine, sau dacă nu mai este alături de mine, asta este, mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”, a adăugat Daniel David.

Moțiunea simplă depusă de AUR

Alianța pentru Unirea Românilor a înregistrat la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Educației. Formațiunea îl acuză pe Daniel David că a aplicat măsuri de austeritate ce ar conduce la concedieri mascate, comasarea haotică a școlilor și diminuarea calității actului educațional.

