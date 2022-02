Vicepreşedintele Comisiei Europene cu atribuţii privind statul de drept, Vera Jourova, a transmis că legea privind desfiinţarea Secţiei speciale trebuie să răspundă îngrijorărilor principale ale MCV, Comisiei de la Veneţia şi CJUE. Înaltul oficial al Comisiei a amintit că aceste aspecte au fost discutate în întâlnirea avută cu ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, care a prezentat deja proiectul desființării SIIJ.

Jourova a răspuns pe Twitter unei întrebări legate de SIIJ și decizia CJUE prin care judecătorii naționali nu sunt obligați să aplice deciziile Curților Constituționale care contravin dreptului Uniunii Europene.

Have a better idea: what about @EU_Commission actually doing its job & launching infringement actions? Not *A SINGLE ONE* launched in relation to 2017-19 changes, all grossly incompatible with EU law forcing brave Romanian judges to do Commission\"s job & be punished for it... https://t.co/2jSh0apFKx