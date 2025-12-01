UPDATE 9:10 -George Simion conduce marșul patrioților de la Alba Iulia.

„Ca în fiecare an, la Marșul Unirii, am venit pentru Ziua Națională. Radu are 1 an și 7 luni. E primul lui marș, primul lui miting. Ne-am propus ca, până la 18 ani, atunci când va face ce vrea el, să fie alături de noi aici, la Alba Iulia”, a declarat George Simion.

UPDATE 8:52 - George Simion vorbește cu oamenii, la Alba Iulia. Sunt imagini istorice. Liderul AUR este înconjurat de oameni, îmbrățișat și pupat de românii în lacrimi.

"Jos Guvernul Bolojan!", strigă oamenii.

UPDATE 8:38 - George Simion a ajuns în mijlocul românilor, la Alba Iulia. Liderul AUR o are alături pe soția sa, Ilinca, fiul lor, Răducu.

UPDATE 8:00 - Încă de la primele ore ale dimineții s-au strâns foarte mulți români în gara din Alba Iulia. Sunt români veniți din toate colțurile țării, mulți dintre ei fiind însoțiți și de copii. Oamenii au venit cu steagurile tricolore, urmând ca la ora 9.00 să pornească în marș spre Cetatea Ala Iulia.

Organizatorii spun că vor ajunge aici nu mai puțin de 11.000 de români.

Marșul patrioților va începe din gara Ala Iulia și va continua spre cetate, până la Obelisc, acolo unde vor ajunge în fața Catedralei Reîntregirii Neamului.