”Toți cei care au făcut sacrificii și au plecat temporar din țară au făcut acele sacrificii pentru tânăra noastră generație. România este a lor, România trebuie să rămână țara copiilor și a nepoților noștri.

Zidurile urii, zidurile dezbinării, trebuie să cadă definitiv! La urma urmei toți avem același sânge românesc în noi.

Vorbeam despre eroii noștri, eroii noștri au sacrificat tot ce au avut mai sfânt pentru a avea noi astăzi o țară și eroii noștri au reușit prin unitate. Prin unitate vom reuși și noi!

Suveraniștii au fost de prea multe ori etichetați ca extremiști, dar noi suntem români”, a declarat Alexandra Păcuraru.