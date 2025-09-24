Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de MAE, Institutul pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a emis o alertă de cod roșu de fenomene meteorologice extreme pentru Regiunea Autonomă Azore.



Conform autorităților portugheze, în intervalul joi seara, 25 septembrie 2025, ora 21:00, ora locală (22:00, ora în zona continentală) - vineri, 26 septembrie 2026, ora 18:00, ora locală (19:00, ora în zona continentală), se vor înregistra precipitații abundente și rafale puternice de vânt.



Fenomenele vor afecta în special insulele Grupului de Vest și ale Grupului Central din arhipelag. În acest context, autoritățile regionale din Azore au transmis recomandări specifice pentru populație, disponibile online la adresa de web: https://www.prociv.azores.gov.pt/alertas/ver.php?id=3384, precizează MAE.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

