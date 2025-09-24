Gabrielle s-a format în mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central și s-a intensificat brusc în apropierea Bermudelor. După ce a virat spre dreapta, uraganul și-a schimbat traiectoria și se îndreaptă acum peste Atlantic, spre Azore.

Sezonul uraganelor din Atlantic a fost mai calm comparativ cu estul Pacificului, unde au fost deja mai multe furtuni tropicale. Totuși, în această perioadă, activitatea uraganelor atinge vârful anual.

Luni, Gabrielle a fost catalogat ca uragan major, categorie 4, cu vânturi de peste 217 km/h. Potrivit Centrului Național britanic pentru Uragane, uraganul ar fi atins intensitatea maximă. „Nucleul uraganului este mai puțin distinct, probabil ca rezultat al intersectării cu vântul vertical. Acest fenomen tinde să slăbească și, în cele din urmă, să distrugă uraganele”, explică specialiștii, citați de BBC.

Traiectoria și intensitatea estimată

Gabrielle este ghidat spre nord de o zonă de presiune ridicată sub-tropicală și va accelera ulterior fiind preluat de un flux vestic mai puternic. Apele mai reci de la nord ar trebui să contribuie la slăbirea rapidă a uraganului, dar acesta va rămâne un uragan major la apropierea de Azore, joi seara. În regiune, se așteaptă valuri de 5-6 metri.

Lightning flashes around the strong eye of a category 4 Hurricane Gabrielle. pic.twitter.com/8UfOOFLAtq — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2025

După ce va traversa Azore, resturile uraganului se vor îndrepta spre continentul european, aducând ploi abundente și vânt puternic în regiunile afectate.

Previziuni pentru Portugalia

Prezicerea traseului unui uragan cu mai multe zile înainte este dificilă, deoarece aceste fenomene eliberează cantități enorme de energie și căldură în atmosferă și pot perturba curentul. Schimbările climatice sporesc și mai mult incertitudinea, uraganele devenind mai puternice și intensificându-se mai rapid.

În ciuda acestor factori, modelele principale arată un consens mai clar asupra traiectoriei. Atât modelul EC, cât și GFS indică faptul că resturile lui Gabrielle vor ajunge în Portugalia duminică. Aici, valurile mari, vântul puternic și ploile abundente ar putea genera perturbări semnificative.

