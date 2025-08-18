Intensitatea uraganului „Erin”

Erin, primul uragan al sezonului din Atlantic, a atins sâmbătă intensitatea maximă – categoria 5 pe scara Saffir-Simpson – cu rafale de vânt care au depășit 250 de kilometri pe oră. Deși ulterior forța furtunii a mai scăzut ușor, specialiștii avertizează că fenomenul ar putea să se întărească din nou pe măsură ce avansează spre vest.

Pericolul rămâne unul extrem de ridicat. Meteorologii atrag atenția că, odată ce va lovi uscatul, uraganul riscă să provoace inundații rapide și alunecări de teren, în special în Insulele Virgine și în Puerto Rico.

Aceste misiuni de recunoaștere, realizate cu avioane echipate cu tehnologie de ultimă generație, sunt cruciale pentru a înțelege comportamentul ciclonilor și pentru a pregăti populația din zonele amenințate.