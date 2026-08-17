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Atac cu dronă pe Dunăre, în zona Plauru. Cargo ucrainean lovit în zori, nava a luat foc
Vas ucrainean lovit în zona Plauru (arhivă)
Publicat17 aug. 2026, 07:14
Actualizat17 aug. 2026, 07:19
SursăRealitate Plus
Un nou incident grav de securitate la frontiera României cu Ucraina. Potrivit Realitatea PLUS, un cargo ucrainean care naviga pe brațul Chilia a fost atacat cu dronă în jurul orei 4 dimineața, în dreptul localității Plauru. Impactul a provocat un incendiu puternic, surprins în imagini de localnicii de pe malul românesc.
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