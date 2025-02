\"Operatiunea <<perchezitia>> la mine a fost ca in filmele cu interlopi. La 6 dim au venit la usa. M-am uitat pe vizor: era o lanterna de culoare alba, ciudata, altfel decat lanternele normale si tot imprejurul blocului plin de barbati inalti, zdrahoni. Eu am crezut ca sunt hoti. Au inceput sa imi tremure si mainile si picioarele si am zis: <<Cine sunteti? Politia, deschide! Cum, la 6 dimineata?

Au intra in casa, au zis ca au un dosar in care eu inca au precizat "inca" nu am calitate, dar judecatorul a deschis o perchezitie pe numele meu la apartaemtul meu.

Au intrat in casa, mi-au spus ca daca vreau sa chem un avoca,t tot asa sa raspund la secunda. Eu, daca nu sunt obisnuita ca nici o amenda nu am luat, dapai sa am legatura cu politia, m-am gandit lacine sa sun repede.

Mi-au spus ca in acest dosar se verifica finantarea campaniei electorale a lui Calin Georgescu. Eu am spus: <<Pai la mine verificati campania?>> Pe mandatul de perchezitie era scris acelasi lucru.

Mi-au ridicat telefoanele. Eu nu am putut sa filmez cum fac ceilalti ca n-a mai fost cineva in casa sa poata filma.

Mi-i au ridicat telefoane, laptopuri, inscrisuri - unele erau din 2012-2013, orice numai sa fie ridicat de acolo.

Spre exemplu, dosarul de candidat al dl Geoprgescu era la mine. Ma punea sa-l numerotez. S-au luat de toate chestiunile astea. Nu stiu cu ce ii ajuta ce au risicat de la mine. Sunt chestiuni banale, fara nicio insemnatate", a declarat Cristina Preda, asistenta de campanie a lui Calin Georgescu.