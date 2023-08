Andrew și Tristan Tate au transmis vineri, 4 august, câte un mesaj la scurt timp după ce instanța a decis să fie cercetați sub control judiciar.

Acestea vin după cele transmise în urma deciziei Curții de Apel București prin care nu mai sunt în arest la domiciliu. Andrei Tate a transmis mai multe mesaje în care își susține nevinovăția.

Andrew Tate a insistat, în declarațiile acordate presei, că „nu a făcut nimic rău” și a susținut că autoritățile române nu au dovezi, pentru că „nu există dovezi substanțiale” împotriva lui. El a respins vehement acuzațiile de trafic de persoane, viol și constituire de grup infracțional organizat.

„Știu că în final voi fi exonerat complet de toate acuzațiile. Nu am făcut nimic rău”, a declarat Andrew Tate.

Mai mult, Andrew Tate, în vârstă de 36 de ani, a declarat în fața vilei sale că va fi „absolut exonerat” de acuzațiile aduse împotriva lui, relatează și presa britanică.

Andrew Tate, de 36 de ani, și Tristan Tate, de 35 de ani, au câștigat vineri un apel pentru a-și putea părăsi locuința după luni de arest la domiciliu. Condiția este să nu părăsească județul Ilfov și România.

Curtea de Apel Bucureşti a decis înlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar în cazul fraților Tate și a celor două femei complice lor. Aceștia sunt judecați pentru viol, constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Cei doi frați TATE au postat mesaje pe rețeaua X (fostă Twitter) că sunt nevinovați și că decizia judecătorilor din România de a nu mai fi în arest la domiciliu este corectă.

”După 10 luni. 3 în închisoare, 7 acasă. După 15 milioane de euro de sechestru pe bunuri. După o anchetă bazată pe nimic. Dosarul a fost transmis unui judecător care l-a considerat slab și circumstanțial. Am fost eliberat din arest la domiciliu, dar trebuie să rămân pe teritoriul României. Acum. La moschee. Alhamdulillah”, a scris Andrew Tate pe rețeaua X.

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.



The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.



I have been released from house arrest but must remain within Romania.



Now.



To the… — Andrew Tate (@Cobratate) August 4, 2023

Anyone who has actually read the entire file on my case knows the truth.



I am innocent.



My file isn't small, the prosecution specifically fills it with as many pages as possible to make it LOOK as big as possible.



They have no evidence of any crimes, so they fill it with words… — Andrew Tate (@Cobratate) August 4, 2023

Și fratele său, Tristan Tate, le-a transmis un mesaj celor care consideră că sunt vinovați.

”Judecătorii m-au eliberat din arestul la domiciliu. Nu contează câte capturi de ecran false împărtășesc haterii pe X. Imaginați-vă că ați petrecut doi ani de zile să administrați un cont pe care apar videoclipuri vechi în care se spune că sunt „vinovat”. Fraierilor! Justiția este justiție. Legea este lege. Dovezile sunt dovezi. Sunt liber”, a scris și Tristan Tate.

Judges have release me from house arrest.



It doesn’t matter how many fake screenshots haters share on X.



Imagine having spent 2 years running an account showing old videos saying I’m “guilty”. Losers.



Justice is justice. The law is the law. Evidence is evidence.



I am free. — Tristan Tate (@TateTheTalisman) August 4, 2023

Decizia de vineri, 4 august în cazul fraților Tate vine după cei doi și complicele lor au pierdut o serie de apeluri în urma arestării preventive de pe 29 decembrie 2022.. Ulterior, după mai multe luni în Arestul Central al Poliției Capitalei, Andrew și Tristan Tate și Georgiana Manuela Naghel şi Alexandra-Luana Radu au fost plasaţi în arest la domiciliu din 31 martie 2023.

Conform DIICOT, fraţii Tate (cu cetăţenie britanică) şi cele două tinere au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi ar fi obţinut importante sume de bani.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi. Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda"loverboy"). Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.

Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul "owned by Tate".

Au fost identificate şase persoane vătămate care au fost exploatate sexual de grupul condus de cei doi fraţi britanici.

În timpul anchetei, procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de fraţii Tate în România, respectiv imobile şi maşini de lux.

CE TREBUIE SĂ FACĂ FRAȚII TATE DUPĂ DECIZIA INSTANȚEI DIN 4 AUGUST 2023

frații Tate vor merge la secția de poliție să dea cu subsemnatul o dată sau de două ori pe săptămână. Principalele restricții impuse sunt acelea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, să nu dețină arme, și să nu se aproprie de co-inculpatele din dosar și de martorii propuşi prin rechizitoriu.

Încheierea nr. 428/CP

- În temeiul art. 425 ind. 1 alin.7 pct.2 lit. a raportat la art.205 Cod de procedură penală admite contestaţiile formulate inculpaţii Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela împotriva încheierii din data de 18.07.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, pronuntate în dosarul nr. 18906/3/2023/a1.2.

Desfiinţează încheierea contestată şi rejudecând: În temeiul art. 348 Cod de procedură penală cu referire la art. 207 Cod de procedură penală constată legalitatea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod de procedură penală cu referire la art.211 şi urm Cod de procedură penală, înlocuieste măsura arestului la domiciliu a inculpaţilor Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, de la 04 august 2023 până la 02 octombrie 2023, inclusiv.

În temeiul art.215 alin.1 Cod de procedură penală, inculpaţii Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, respectiv secţia de poliţie din circumscripţia teritorială a locuinţelor inculpaţilor, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi.

În temeiul art.215 alin.2 Cod de procedură penală, impune inculpaţilor Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela ca, pe durata măsurii controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Ilfov şi a Municipiului Bucureşti, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată;

b) inculpatele Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela să nu se apropie una de cealaltă şi nici de inculpaţii Tate III Emory Andrew şi Tate Tristian, aceşti din urmă inculpaţi pot să se apropie între ei dar nu se pot apropia de coinculpatele Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela;

Toţi cei patru inculpaţi să nu apropie de martorii propuşi prin rechizitoriu: Andrei Ştefania Alexandra, Obuzic Vlad Cristian, Anghel Beatrice Gabriela, Pencov Iasmina Valentina, Aldea Maria-Alexandra, Tudor Ana – Maria, Lelias Luke Stephan, Dumitrache Alexandra Milena, Chivu Alexandra şi Paraschivoiu Florin – Robert;

Să nu apropie de persoanele vătămate/părţile civile: Gabbey Emma Aida, Untilă Aliona, Bourne Christiana, Pîrvan Corina Diana sau de membrii familiilor persoanelor vătămate sau părţilor civile, să nu comunice cu aceste persoane, direct sau indirect, pe nicio cale;

c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

În temeiul art.215 alin.3 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

În temeiul art.215 alin.4 Cod de procedură penală supravegherea respectării de către inculpaţii Tate III Emory Andrew, Tate Tristian, Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuela a obligaţiilor care le revin pe durata controlului judiciar se realizează de către secţia de poliţie din circumscriptia teritorială a locuinţei fiecărui inculpat.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Onorariul interpretului de limbă engleză, în echivalentul a şase ore, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Prezenta încheiere se traduce în limba engleză. Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 04.08.2023.