Tristan Tate și Andrew Tate sunt cunoscuți drept doi britanici milionari stabiliți în România. Presa de la noi din țară a început să scrie despre cel dintâi în anul 2018. La acea vreme, Tristan Tate o cucerise pe Bianca Drăgușanu, la scurt timp după ce blondina se despărțise de Victor Slav. Tânărul e de origine britanică și s-a stabilit la noi din anul 2015.

Inițial, Tristan Tate a stat la Brașov, oraș în care a deținut trei apartamete. Ulerior, el le-a vândut și a decis să se mute într-o vilă luxoasă din Pipera, acolo unde mascații au descins recent. Fostul Biancăi Drăgușanu a practicat o bună perioadă de timp kickboxing și se laudă cu performanțele lui pe rețelele de socializare.

Tristan Tate a fost comentator de RXF (Romanian Xtreme Fighting). Aceasta e singura organizaţie sportivă din țara noastră dedicată exclusiv MMA-ului autohton (mixed martial arts). Tânărul britanic are un hotel în Thailanda, ce-i aduce sume frumoase în conturi, și are o colecție impresionantă de bolizi de lux, în valoare de milioane de euro. Pe aceasta o împarte cu fratele lui, Andrew, cunoscut ca și Cobra Tate, și el fost luptător profesionist.

Frații Tate au doar mașini luxoase în colecția lor. Printre ele se numără Lamborghini Huracan, Ferrari, Aston Martin Vanquish, etc.

Dacă în prezent se laudă cu ceasuri, mașini și afaceri profitabile, copilăria fraților Tate nu ar fi fost una ușoară. Într-un interviu mai vechi, Tristan Tate povestea că provine dintr-o familie săracă. Acesta a schimbat mai multe job-uri pentru a-și câștiga banii. Printre altele, el a fost vânzător de ziare, bodyguard într-un club de noapte și a lucrat și într-un fast-food.

„Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. La 17 ani am început să livrez ziare în fiecare dimineață. Apoi am lucrat la un fast-food, iar aceasta este o lecție foarte bună pe care tinerii ar trebui să o învețe. Am lucrat și ca bodyguard într-un club din Londra. Oamenii din club erau nepoliticoși cu mine.

Cel mai greu a fost când am vândut uși și geamuri. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar. Muncitorilor le ofer ceva de băut pentru că știu ce înseamnă să fii în locul lor. Întotdeauna îi ascult pe cei care vor să îmi propună idei de afaceri\", spunea Tristan Tate la un post TV.

Tatăl lor, de origine american, a fost campion mondial la șah, iar mama lor a spălat vase într-un restaurant, în Marea Britanie. Viața lor, dar mai ales situația financiară s-a schimbat atunci când Cobra Tate a devenit campion mondial la kick-boxing. El și-a început cariera în anul 2006, iar la șase ani după a obținut patru titluri de campion mondial.

„Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar.

Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul – nimic.

Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău. Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, a povestit Cobra Tate, în urmă cu mult timp.

În prezent, Andrew și Tristan se ocupă de domeniul videochat-ului. Andrew Tate deține un mega-studio de videochat în Los Angeles, iar Tristan Tate a deschis un studio într-o zonă foarte bună din București.

În Brașov, cei doi dețin două firme de agricultură. În anul 2019, Cobra Tate a lansat un site în care le vindea ponturi persoanelor care aspirau să ajungă bogate. Potrivit unor estimări, cei doi frați milionari ar deține o avere de peste 300 de milioane de dolari.

Potrivit unui mesaj pe pagina sa de Twitter adresat activistei Greta Thunberg, Andrew Tate susținea că deține 33 de autoturisme.

„Hello Greta Thunberg. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are motor de 16 cilindri. Mai am două Ferrari 812. Și ăsta e doar începutul. Te rog să-mi dai o adresă de email la care să-ți trimit lista completă a mașinilor mele și a emisiilor lor enorme”, a scris Andrew Tate pe pagina Twitter.