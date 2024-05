Dinamic și impunător, Dragonul de Lemn promite să aducă o perioadă favorabilă pentru explorarea noi oportunități și pentru a începe proiecte importante. În această săptămână, se pot ivi situații neașteptate, care vor deschide noi perspective și vor stimula creativitatea și inovația. Energia acestui anotimp alături de influența Dragonului de Lemn va oferi un cadru fructuos pentru cei care doresc să își dezvolte abilitățile și să își asume riscuri pentru a-și atinge obiectivele.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pregateste-te sa iti demonstrezi abilitatile de a rezolva rapid problemele. Oamenii au nevoie de tine si te vor solicita in primele zile ale saptamanii. Miercuri-joi te poti intalni cu persoane care au o viziune destul de restransa asupra lucrurilor, insa nu trebuie sa te lasi influentat de ei. Sfarsitul saptamanii sunt zile perfecte pentru a iesi in oras. Daca esti singur, nu este exclus sa intalnesti pe cineva interesant.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Indiferent ce iti propui, pentru a-ti indeplini obiectivul ai nevoie de perseverenta. Nu te lasa distras de la ceea ce faci in primele zilele ale saptamanii. Miercuri-joi, cineva poate incerca sa profite de pe urma bunatatii tale, deci fii atent cu cine esti amabil. Joi-vineri este o perioada excelenta pentru italniri de afaceri sau amoroase. Dedica weekend-ul uno activitati relaxante sau de divertisment pentru a-ti incarca bateriile.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

In prima parte a saptamanii se prevad intalniri cu persoane foarte compatibile cu tine. Aveti aceleasi subiecte de discutii, aceleasi pasiuni. Indiferent daca sunt intalniri personale sau profesionale, succesul este ca si garantat. Mijlocul saptamanii poate fi tensionat, iar daca ai ceva mai sensibil de comunicat, ar fi de preferat sa scrii un bilet, pentru ca persoana respectiva sa poata citi mai tarziu. Weekend-ul este dedicat interactiunilor romantice. Iar daca esti singur, se pare ca dragostea este pe aproape.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

In prima parte a saptamanii incearca sa renunti la a te mai lasa influentat de parerile si ideile altora. Oamenii mai gresesc, macar sa gresesti pe mana ta, nu a altuia. De asemenea, incearca sa nu iei personal rigiditatea persoanelor cu care te intalnesti. Nu este din cauza ta, este din cauza precautiei excesive a celorlalti. Zilele weekend-ului par mai relaxante. Se prefigureaza o intalnire de afaceri sau personala care va genera o prietenie puternica si de durata.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

In prima parte a saptamanii ocupa-te de proiectele restante. Nu le mai amana pentru ca risti sa te aglomerezi, in plus nu vei mai avea timp de proiecte noi. Spre finalul saptamanii ar fi bine sa adopti o atitudine mai pozitiva. Weekend-ul se anunta romantic. Poate iesi intr-o plimbare scurta cu familia.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

In prima parte a saptamanii ai misiunea de a fi impaciuitorul de la locul de munca. Poti rezolva multe situatii tensionate cu rabdare si calm. In plan amoros ai nevoie de sinceritate. Esti pus in fata unui tir de intrebari si ar fi bine sa raspunzi onest. Daca traiesti in minciuna risti sa suferi si tu, si partenerul. Daca esti singur, In weekend, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana speciala.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Intalnirile din prima parte sa saptamanii sunt foarte relaxante pentru tine, chiar daca sunt de afaceri. Esti incantat sa cunosti oameni noi, sa vezi moduri de actiune noi din care ai si tu foarte multe de invatat. Daca esti singur, nu este exlcus sa intalnesti pe cineva, iar in weekend sa va vedeti din nou. Se simte chimia dintre voi.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Ai tendinta sa fii prea agresiv, mai ales in prima parte a saptamanii. Fii mai calm, mai impaciuitor. Altfel vei reusi sa ii respingi pe toti din jurul tau. Daca esti singur, weekend-ul poate fi de bun augur, spun astrologii. Sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva care sa-ti incite imaginatia. Daca esti in cautarea unui loc de munca, vinerea este numai buna pentru interviuri. Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Universul te forteaza sa te implici mai mult, sa ai mai mult autocontrol. In acest fel vei reusi sa eviti cateva momente tensionate care ar putea degenera. Mijlocul saptamanii este un moment prielnic sa iti consolidezi reputatia. Nu le oferi oamenilor subiecte de barfa. Rezerva weekend-ul pentru ceva romantism.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

In prima parte a saptamanii simti o puternica energie, pasiune dorinta de a face de toate. Atentie, insa, sa nu iti risipesti energia in prea multe directii si, la final, sa nu obtii niciun rezultat. Concentreaza-te pe cate o actiune in parte. Mijlocul saptamanii este de bun augur pentru intalniri de afaceri sau personale. Daca esti singur, te bucuri de un magnetism ce atrage in jurul tau persoane interesante.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Inceputul saptamanii este de bun augur pentru implinirea unor visuri mai vechi. Romantismul pluteste in aer, asa ca sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva special, daca esti singur. Weekend-ul se anunta aglomerat. Ai cateva actiuni restante de care trebuie sa te ocupi. Nu este exclusa nici o sesiune de shopping online.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Ai nevoie de niste planuri concrete. Nu mai actiona fara sa ai in cap un scop precis. Altfel risti sa-ti irosesti energia si sa nu rezolvi nimic. Daca esti singur, ar trebui sa-ti asumi riscuri. Pune cartile pe masa si spune ce simti. Weekend-ul poate fi relaxant si romantic.

