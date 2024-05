Cu Marte aliniat cu Pluto, totusi, trebuie sa ne retragem inainte de a face miscari importante.Va trebui sa avem rabdare si sa cedam sau sa facem compromisuri atunci cand vor aparea cu siguranta situatii dificile in weekend. Iata cum se descurca zodiile.

Horoscop weekend. BERBEC

Socializarea si timpul petrecut cu prietenii merita sa devina o prioritate zilele acestea. Ai nevoie de compania oamenilor care nu vin cu pretentii asupra timpului tau si meriti sa ai parte de distractie. O criza brusca financiara (reala sau imaginara) ti-ar putea ameninta planurile, dar nu ar trebui sa iti strice weekendul. Daca exista o criza reala, reaseaza-ti planurile ca sa ai parte totusi de o distractie pe care sa ti-o permiti. Daca esti doar paranoic despre bani, opreste-te din a face pe martirul si da-ti permisiunea sa ai parte de zile foarte placute.

Horoscop weekend. TAUR

Ai muncit sustinut sa iti slefuiesti imaginea si sa castigi credibilitatea printre colegii tai si oamenii intre care traiesti social. Nu strica totul printr-un comportament bizar asa cum numai cei din Pesti pot face. Fii ciudat in particular, dar fii atent cum te prezinti cand ai de-a face cu oamenii pe care doresti sa ii impresionezi. Asta nu inseamna sa negi cine esti cu adevarat, ci sa intelegi cum anumite comportamente chiar pot fi acte de autosabotaj. Tu esti un mare actor cand vrei. joaca rolul pe care trebuie sa il joci ca sa treci linia de sosire cu bine intr-un obiectiv important personal sau profesional.

Horoscop weekend. GEMENI

Esti asa de curajos cand vine vorba sa te aventurezi pe un teritoriu necunoscut ! Totusi, asta nu inseamna ca nu te intrebi daca ai cumva curajul de a realiza ceea ce ti-ai propus. In acest weekend, orice asemenea frica, indoiala si insecuritate pot rasari tocmai cand esti pe punctul de a face un mare salt in acest teritoriu nefamiliar al viitorului. Recunoaste ceea ce simti dar nu iti hrani aceste stari. Doar continua sa avansezi, punand cate un picior in fata celuilalt si continua sa mergi in directia in care vrei sa mergi. Universul te va sustine.

Horoscop weekend. RAC

Exista o nevoie in aer de a intari o legatura speciala de suflet cu partenerul tau sau cu un prieten, dar asta inseamna sa te deschizi intr-un mod care te face sa te simti super vulnerabil. Este usor sa te inchizi si sa fugi, insa iti trebuie un mare curaj sa te deschizi si sa risti sa fii respins sau ranit. Este riscul pe care ti-l iei, pe care cu totii ni-l luam, pentru a simti iubirea si conexiunea. Daca vrei ca cineva sa fie autentic cu tine, trebuie sa fii si tu autentic cu el/ea. Daca esti sincer cu privire la planurile tale de viitor ti se poate parea infricosator, dar vei vedea ca nu prea exista alta cale de urmat daca vrei profunzime, indiferent daca cealalta persoana este sau nu pe aceeasi viziune cu tine.

Horoscop weekend. LEU

O relatie importanta pe care ai tot cultivat-o ar putea intampina primul blocaj. Fie ca este vorba de iubire sau de afaceri, noi presiuni sunt adaugate atunci cand o conexiune privata ajunge publica. Cand altii din afara incep sa isi faca simtita prezenta, oricine, cu opinii sau influenta, ati putea invata unul despre celalalt lucruri despre care nici nu stiai inainte. Daca va lasati influentati, este un semn clar ca nici nu a fost cu adevarat un angajament inca de la bun inceput. Pur si simplu nu poti lua orice auzi drept adevar si de buna.

Horoscop weekend. FECIOARA

A-ti imbunatati abilitatile de viata inseamna a te aventura in afara zonei de confort si a invata lucruri noi. O anumita situatie neprevazuta ce te poate enerva te poate si impinge sa iti largesti experienta, spun astrologii. Nu poti evita aceste salturi. Mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa iti adaugi noi abilitati la ruscacul vietii. Poate sa ti se para intimidant sa inveti lucruri noi. Totusi, este intotdeauna ceva plin de entuziasm in a imbratisa mintea unui incepator si a ramane deschis spre tot ce e noi ca idei si informatii. Bucura-te de aceasta experienta.

Horoscop weekend. BALANTA

Relaxeaza-te, destreaza-te, distreaza-te si nu te lasa prea prins in ce fac sau nu fac alti oameni. Daca devii paranoic si nesigur (in special cand vine vorba de bani sau aspecte de iubire) cu siguranta iti deteriorezi weekendul. Nu poti controla oamenii, deci de ce sa te ingrijorezi ? Fie de crezi sau nu, a iesi si a face ceva ce iti place este exact ce ai nevoie acum. Planifica o iesire interesanta alaturi de persoana iubita, petrece timp cu un prieten sau scufunda-te in activitatea preferata de unul singur.

Horoscop weekend. SCORPION

Tine de oricare plan de familie sau de casa ti-ai facut pentru weekend si nu te lasa dezarmat de parerea altcuiva. Fiecare om are cate o opinie despre ce ar trebui sau nu ar trebui sa faci, dar nimeni nu merge concret in pantofii tai. In acest weekend, chiar si opiniile partenerului pot fi total pe dinafara ta. Nu este nicio decizie pe care sa o iei care sa ii multumeasca pe toti, deci cel mai bine este sa mergi pe mana ta, pe instinctul tau. Vei vedea ca astfel te vei alege cu cea mai buna stabilitate si confort pe termen lung.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Tu ai multe idei grozave dar unele vor ramane doar fantezii daca nu le pui in actiune. In acest weekend, daca te lasi coplesit de indoieli asupra abilitatilor tale, ai putea sa te opresti inainte de a incepe. Chiar poti obtine lucruri grozave dar nu vei sti niciodata asta daca nu iti dai o sansa. Nu exista asa ceva precum a face ceva perfect. Va trebui sa faci si greseli ca sa iti rafinezi ideile, deci nu te teme de esec. Adevaratul esec in viata este acela de a nu incerca deloc.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Ai fost foarte atent pe tot ce inseamna aspecte de bani, deci de ce sa incepi sa joci diferit acum ? Ar putea sa fie foarte tentant sa cheltui la o intalnire extravaganta, la o portie de shopping de sarbatori sau sa te rasfeti intr-o activitate preferata dar asta iti poate strica tot progresul bugetar facut in ultimul timp. Tine-te de planul tau. Vei avea mai multa libertate de joaca cu banii dupa ce iti vei implini un obiectiv financiar important. Nu deteriora totul intr-un singur weekend.

Horoscop weekend. VARSATOR

In aceste zile esti mult mai confortabil cu a fi exact cine esti decat cine ai incercat sa fii in dese cazuri. Pentru tine este foarte bine asa, dar este provocator pentru oamenii care vor sa tii de ceea ce stiu ca esti si faci si vor ca tu sa fii persoana pe care ei o stiu. Unii membri de familie se pot simti amenintati de individualitatea ta. Nu te poti opri din crestere doar pentru ca asta face pe cineva sa se simta inconforabil. Viata e mai putin bogata daca nu iti asumi rolul unic pe care spiritul tau ti l-a destinat sa il joci, deci continua sa fii tu insuti.

Horoscop weekend. PESTI

Ai nevoie de putin mai mult timp de destresare si solitudine decat de obicei, deci de ce sa nu iti oferi o pauza linistita inainte ca nebunia zilelor de sarbatoare sa inceapa ? Meditatii, somn scurt, masaj si yoga sunt doar cateva din felurile in care iti poti reincarca energia si gasi si relaxarea cautata. Inchide telefonul mobil pentru un timp si decupleaza-te de la internet. Daca cazi in capcana sa raspunzi la mesaje, sa intorci apelurile si sa citesti stirile, iti vei reagita creierul si vei fi stresat in continuare.

